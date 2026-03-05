俳優のキム・ソヒョン、ナ・イヌが共演する韓国時代劇『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』（全30話）が、あす6日（毎週木・金曜 後3：25〜）よりCSホームドラマチャンネルで放送される。【写真】『王女ピョンガン』キム・ソヒョン×ナ・イヌキス寸前ショット同作は、三国時代の高句麗（コグリョ）で、国を守るために戦う王女と純朴な青年の真実と愛と絆の物語。ピョンガン王女を演じるのは、『仮面の王 イ・ソン』のキム・ソ