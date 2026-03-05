インフル警報レベル下回る 2月23日(月)～3月1日(日)の1週間、熊本県内のインフルエンザの感染報告は1635人で、前の週からほぼ半減し、1医療機関あたり22.71人で警報レベルを下回りました。 【表を見る】インフルエンザ・新型コロナなど 保健所別の発生状況 ※警報レベル30／注意報レベル10 その他の主な感染症は横ばいといえそうです。 主な感染症（報告数上位順） インフルエンザ 1635人（前週3019）↓減少 感染性胃