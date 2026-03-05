フリーアナウンサーの大橋未歩が５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。米国のニュース内容が変わったことを報告した。大橋は現在、米・ニューヨーク在住。「つい先週まで連日パンチくんの最新情報を伝えていたこちらのニュース番組は今は戦争一色」と報道内容が一変したと伝えた。パンチくんとは千葉・市川市動植物園の子ザルのこと。ぬいぐるみを抱える愛くるしい姿がＳＮＳを通じて、大バズり中。米国でも取り上げられていた。