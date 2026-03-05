最悪の事態に陥った。ＷＢＣ１次ラウンドで侍ジャパンの最大のライバルと目されている台湾代表は５日、Ｃ組のオープニングゲームとなったオーストラリア戦（東京ドーム）に０―３の完封負けを喫し、よもやの黒星発進。さらに主力に負傷者が相次ぎ、踏んだり蹴ったりのスタートとなった。試合前に激震が走った。タイガース３ＡでプレーするＭＬＢ有望株のリー・ハオユー内野手が左脇腹を負傷してチームを離脱。暗雲が立ち込める