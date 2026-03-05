格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）の出場選手インタビューが５日に都内で行われ、鹿志村仁之介（２４）と対戦する所英男（４８）が?最後?を見すえた戦いに闘志をみなぎらせた。引退まで残り２試合と明言して臨む所は「あっという間の毎日で、試合が決まってからはさらに早く感じています。素晴らしい毎日を送れて幸せでした。ありがとうございます」と感謝を口にする。鹿志村との試合に「ここに