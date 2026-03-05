ジャルパックは今初夏、旅と学びの地域体験プログラム「旅アカデミー」として、『フィンランド大使館観光部タイアップ「ウエルビーイングな働き方の本質を学ぶ」7日間』を開講。3月10日より順次、事前説明会をオンラインで開催する。ジャルパック「フィンランドからサステナブルな経営学を学ぶ7日間」水素モビリティ今回の「旅アカデミー」の地は、8年連続幸福度〓1を誇るフィンランド。企業視察を通してサステナブルな企業経営と