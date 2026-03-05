気象庁は最新の1か月予報(3月7日〜4月6日)を発表しました。この先は寒気の影響が弱く、全国的に気温は平年並みか高い見込みです。高気圧に覆われる日が多いため、東日本太平洋側や西日本、沖縄・奄美では降水量が少なく、晴れる日が多くなるでしょう。全国的に気温は平年並みか高い今日5日(木)、気象庁が発表した1か月予報によると、向こう1か月は、日本付近で寒気の影響が少なく、暖かい空気に覆われやすい状態が続く見込みです。