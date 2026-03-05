日本女子最多の五輪メダル10個を獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が4日、世界選手権（5日開幕=オランダ）を最後に現役を引退すると、自身のSNSで発表した。【もっと読む】りくりゅうペア大逆転金メダルを呼んだ“かかあ天下” 木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた今後についてはオランダから帰国後、「公の場をお借りしてお話しできたら」としている。集大成と位置付ける世界選手権では短距離、長距離