【これからの見通し】中東有事は継続中、市場は情報に敏感に反応相場も戦争態勢に 今週は米国・イスラエル対イランの有事が発生している。双方が攻撃の応酬となり、戦火は中東全域に広がっている。ホルムズ海峡封鎖の動きもあり、原油が高騰。このまま戦争が長期化すれば、世界中のインフレ上昇やサプライチェーン問題が深刻化する可能性が懸念されている。 昨日は、イラン側が米国に「戦争終結の条件協議を提案