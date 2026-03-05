ドル売りに反応、「イランはホルムズ海峡を封鎖していないと軍関係者-テレビ報道」のヘッドラインで＝ロンドン為替 「イランはホルムズ海峡を封鎖していないと軍関係者-テレビ報道」とブルームバーグが報じた。これを受けてドル売り反応がみられている。ドル円は一時157円台割れ、ユーロドルは1.16台を回復。 USD/JPY157.04EUR/USD1.1603