フットサル、メットライフ生命Ｆリーグ２０２５―２６の表彰式が５日、都内で開催された。日本サッカー協会の宮本恒靖会長、日本フットサルトップリーグの松井大輔理事長、日本フットサル連盟の北澤豪会長、表彰選手、監督らリーグ関係者らが出席した。Ｆリーグ・松井理事長は壇上で「今シーズンもフットサルならではのスピード、テクニック、最後まで何が起こるかわからないドラマがたくさん生まれました。会場で、配信でその