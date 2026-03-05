NHKは、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を原作とした劇場アニメーション「映画 銀河鉄道の夜」(1985年制作)を、3月7日14時40分～16時29分にEテレで放送する。 「主人公たちを擬人化した猫として描いた、透明な色彩感と幻想的なイメージ、文学的香りに満ちた作品」とのこと。監督は「あらしのよるに」や「タッチ」「まんが日本昔話」などを手掛けた杉井ギサブロー、音楽は細野晴臣。声の出演は田中真弓、坂