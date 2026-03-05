俳優の勝呂誉（すぐろ・ほまれ）さんが１月２３日、肺がんのため死去していたことが５日、所属する松竹芸能が公式サイトで明らかにした。８５歳だった。関係者によると、晩年も「仕事の連絡をしていたときは体調を崩しているということを把握していなかった」と映画などへの出演意欲を示していたが、昨年１２月中旬に「体調が悪くなって、入院したと聞いていた」という。葬儀、告別式は近親者のみで行われ、お別れの会は予定し