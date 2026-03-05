４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」佐々木彩夏が５日、結婚を発表した。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安と４つがそろう最強開運日のこの日、インスタグラムで公表。「いつも温かい応援本当にありがとうございます」とはじめ、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告した。「あーりん」の愛称で人気を集める佐々木。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみな