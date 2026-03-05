３日、成都市錦江区で元宵節の催しを楽しむ人々。（成都＝新華社配信）【新華社成都3月5日】中国四川省成都市では元宵節（旧暦1月15日）前後にライトショーや園遊会、フラッシュモブなど多彩な催しが行われた。影絵芝居「皮影戯（ピーインシー）」、あめ細工、伝統劇など地元文化も取り入れられ、雰囲気を盛り上げた。２日、成都市金牛区で元宵節の催しに参加した人たち。（成都＝新華社配信）３日、成都市蒲江県でランタンイベ