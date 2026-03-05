プロ野球の日本ハム、阪神で活躍した今成亮太さんが、４日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜・午後１１時２０分）に出演し、父の職業について語った。今成さんは「これ余談なんですけど、僕の父。日ハムのスカウトだったんですよ」と説明。続けて「これもまた余談なんですけど、ダルビッシュさん、大谷翔平選手の担当スカウトです」と明かすと、ＭＣのかまいたちは「え〜っ！」「すごっ！」とのけぞって仰