ボートレース大村のPR隊がキャンペーンレディーの南條あおいと共に5日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、G1「海の王者決定戦」（8〜13日）をアピールした。今節はダブルドリーム制。初日の発祥地ドリームには前回の優勝者で地元長崎支部の原田幸哉をはじめ、馬場貴也、上條暢嵩、浜野谷憲吾、瓜生正義、井口佳典が登場。2日目の龍神ドリームには峰竜太、白井英治、菊地孝平、平本真之、新田雄史、丸野一樹が出場してビッグ