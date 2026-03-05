NBA・Gリーグのウィンディシティ・ブルズが日本時間5日、セルティックス戦での河村勇輝選手のアシスト数が球団新記録だったことを発表しました。河村選手は2WAY契約でブルズに所属し、2月28日にはウィンディシティ・ブルズの一員としてGリーグのセルティックス戦に先発出場。第1Qの立ち上がりにレイアップを成功させると、第2Qでは序盤にシュートを連発し、逆転に成功します。さらにディフェンスの股を通すパスや自身の股を通すパ