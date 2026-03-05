第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するプエルトリコに強力な援軍が加わった。ドジャースの地元メディア「ドジャースネーション」は4日（日本時間5日）、ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がチームの春季キャンプを離れ、プエルトリコ代表チームに同行すると報じた。キケことE・ヘルナンデスはオフに左肘を手術したため、同国代表としてプレーすることは不可能となった。それでもドジャース