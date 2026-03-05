ロッテとのオープン戦に先発し、5回1失点だった楽天・荘司＝静岡楽天の開幕投手候補、荘司が5回1失点。直球と落ちる球を有効に使い、試合をつくった。六回から登板した西口は3回無失点。ロッテは新人の毛利が3回を1安打無失点。山口が三回にオープン戦初安打となる中前適時打を放った。