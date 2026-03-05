4回無失点と好投したソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドームソフトバンクで開幕投手を務める上沢は4回を1安打無失点と好投し、順調な仕上がりを見せた。秋広は二回にオープン戦2号となるソロを放った。ヤクルトの開幕投手候補の吉村は3四球と制球が甘く、4回3失点で課題を残した。