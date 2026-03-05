春日真木子さん第41回詩歌文学館賞（日本現代詩歌文学館振興会など主催）が5日発表され、短歌部門は春日真木子さん（100）の「宇宙卵」（角川文化振興財団）が選ばれた。春日さんは、歌人の父の指導で短歌を始め、1955年に短歌結社に参加。2018年に「何の扉か」で現代短歌大賞を受賞した。「宇宙卵」は第15歌集。詩部門は小林坩堝さん（35）の「落下の夢vergissmeinnicht」（思潮社）、俳句部門は西村和子さん（77）の「素