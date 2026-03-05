「いちえふ福島第一原子力発電所労働記」を手がけた漫画家の竜田一人さん東京電力福島第1原発（通称1F）で事故後に作業員として働いた竜田一人さん（61）が、体験を基に描いたルポ漫画「いちえふ福島第一原子力発電所労働記」の文庫版（上・下巻）が発売された。下巻には2025年夏の1F再訪を描いた新エピソードも収録。竜田さんは「当時を知らない若い世代にも読んでほしい」と語る。原発内部の様子や作業員の日常をフラッ