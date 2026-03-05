北海道北部の上富良野岳で雪崩が発生し、男性1人が巻き込まれました。男性はその後、意識がもうろうとした状態で病院に運ばれました。警察と消防によりますと、きょう午前10時40分ごろ、北海道・上富良野町の上富良野岳で、成人男性1人が雪崩に巻き込まれました。救助隊が午後1時半すぎ現場に到着した際には男性はすでに同行者によって雪の中から助け出されていて、その後、意識がもうろうとした状態で警察のヘリコプターで病院に