「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを明かした。お相手は一般人。佐々木は妊娠しておらず、これまで通り仕事は続けていくという。「いつも温かい応援本当にありがとうございます」と書き出し、「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝の言葉をつ