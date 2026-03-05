新田真剣佑（29）が5日、都内で行われたNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2（10日から配信）来日記者会見に出席。原作でも登場した、巨大クジラのラブーンにのみ込まれるシーンについて触れ「本当に巨大なセットでした。1周、回るのに歩きで5分以上かかる。撮影所に行く途中で、高速（道路）があるんですけど、着く前に『あれ、ラブーンだ』と見える。すごい迫力」とセットの巨大さに驚嘆。「きっと、最も実写化が大変だ