中国の国会にあたる全人代（全国人民代表大会）が始まり、2026年の経済成長率の目標を引き下げました。中国・北京から、FNN北京支局・垣田友彦支局長が中継でお伝えします。全人代の初日、李強首相の演説は対立するアメリカ、それに庶民の不満と不安を意識したものとなりました。中国・李強首相：今年の経済成長率は4.5％〜5％とする。2025年の5％前後から4.5％〜5％に引き下げたことで、経済の低迷、アメリカとの貿易対立、それに