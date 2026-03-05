関西大学は3月5日、2026年度の客員教授に俳優の藤原紀香さんらを招へいすると発表しました。藤原さんは阪神・淡路大震災を経験した思いから「社会の役に立ちたい」との志を抱き、芸能活動の傍らで長年にわたり社会貢献活動を継続してきました。今回の就任は、その20年以上に及ぶ真摯な実績が、未来を担う学生たちの教育に資すると高く評価されたものです。 【写真を見る】【 藤原紀香 】関西大学の客員教授に就任へ「学生