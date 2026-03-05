ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「いつも温かい応援本当にありがとうございます。お相手は一般男性だという。私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表し、直筆の名前をしたためた声明を公開。お相手についての言及はなかった。この日は「天赦日」「一粒万倍日」「大安」「寅の日」が重なる超開運日だった。ももいろクローバーZの現メンバーでは、2