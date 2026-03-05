ローソンの2026年3月3日発売の新商品から、注目商品を紹介します。今週は「さっぱり系ホットスナック」「神コスパスイーツ」「ボリュームおにぎり」など、話題になりそうなラインアップが勢ぞろい。編集部が"これは絶対食べたい..."と感じた5商品を厳選して紹介します。からあげクンがさっぱり仕様にからあげクンレモン味（278円） 揚げ物×レモンは間違いない組み合わせ。国産のレモンを使用した爽やかさっぱり仕立てで、小腹が