3月6日（金）の『徹子の部屋』に、野口五郎が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。56周年は「ゴロー」ということもあり、特別な思いがあるという。今年2月には古希という節目も迎えた。『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返る。野口は昨年2月に最愛の母を亡くした。コンサートの初日の開演約2時間前のことだっ