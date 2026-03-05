インターメスティックがこの日の取引終了後、２月度の国内月次売上速報を発表しており、主力のＺｏｆｆ事業の既存店売上高は前年同月比９．６％増と増収基調を維持した。 前月から継続してコラボ商品やＵＶ関連商品が好調に推移したことに加えて、創業２５周年の節目を記念した「創業２５周年フェア」を全国で展開し、「ブルーライトカット無料キャンペーン」などの施策も奏功した。なお、Ｚｏｆｆ事業の