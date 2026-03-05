５日の東京株式市場は歴代５位の下げ幅を記録した前日から一転、自律反発狙いの買いが優勢となった。日経平均株価の上げ幅は一時２３００円を超えたものの、朝高後に急速に伸び悩んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比１０３２円５２銭高の５万５２７８円０６銭と４日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は２７億７７４６万株、売買代金概算は９兆６８６億円。値上がり銘柄数は１４２３、対して値下がり銘柄数は１５７、