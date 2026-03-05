第78回カンヌ国際映画祭ある視点部門に正式出品されたスカーレット・ヨハンソン監督のデビュー作『Eleanor The Great（原題）』が、『エレノアってグレイト。』の邦題で6月12日より新宿バルト9ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。 参考：カンヌ国際映画祭初のサメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』5月8日公開決定 本作は、『アベンジャ