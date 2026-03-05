５日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東情勢を巡る過度な懸念後退を背景とした株高や、日銀の追加利上げが改めて意識されたことが影響した。 米紙ニューヨーク・タイムズが４日に「イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案してきた」と報じたことを受け、米国とイスラエルによるイラン攻撃が長期化するとの見方から悪化していた投資家心