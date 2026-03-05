第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対オーストラリア戦が行われた。台湾は打線が沈黙し、0−3で完封負けを喫した。今季からソフトバンクに加わった右腕、徐若熙が先発し、4回2安打3奪三振無失点と力投した。6回には主将を務める陳傑憲（統一）が死球を受け、負傷で交代した。台湾は6日夜、日本と対戦する。（編集：楊千慧）