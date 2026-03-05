（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は4日、昨年政界を引退した山東昭子元参議院議長と面会し、台湾がAI（人工知能）や半導体産業の中心地であること、日本が半導体の材料や設備、精密機械産業などで強みがあることに触れ、台日の協力を深めれば相互利益の関係を築けると信じていると語った。総統府の報道資料によると、頼総統は山東氏が長年にわたり台日関係の促進に尽力し、複数回にわたり台湾を支持する決議案を可決させ