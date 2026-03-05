EASTとWESTに分ける形式で行なわれているJ１百年構想リーグ。降格がなく、2026−27シーズンに向けた強化期間という位置付けもあるなかで、序盤戦で“明と暗”が出てきている。ハーフシーズンはレースで例えるなら短距離戦のようなもの。スタートダッシュのアドバンテージは大きい。言い換えれば、序盤戦で出遅れてしまったチームは挽回が難しくなりそうだ。EASTでは昨年J１王者の鹿島が勝点10で、堂々の首位に立っている。開