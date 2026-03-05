サンダーランドのDFルーク・オニエンが、注目を浴びている。今季で在籍８シーズン目となる31歳は、現地３月３日に行なわれたプレミアリーグ第29節のリーズ戦（１−０）で、待望のプレミア初先発を果たすと、いきなりマン・オブ・ザ・マッチを受賞。これまでイングランド７部、６部、４部、３部、２部でプレーしてきた苦労人が、圧巻のパフォーマンスを披露した。試合の翌日、オニエンは自身のXを更新。「これを読んでいる