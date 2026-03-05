リンクをコピーする

3月6日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:45) ハイレックス [東Ｓ] (前回12:00) ファースト住 [東Ｓ] (前回16:30) 泉州電 [東Ｐ] (前回14:00) ◆第2四半期決算： 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30) 大和コン [東Ｓ] (前回16:00) アイル [東