5日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比890円高の5万5140円で取引を終えた。出来高は6万6864枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万5278.06円に対しては138.06円安。 株探ニュース