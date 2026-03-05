5日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比47.5ポイント高の3685.5ポイントで取引を終えた。出来高は10万4668枚だった。この日のTOPIXの現物終値3702.67ポイントに対しては17.17ポイント安。 株探ニュース