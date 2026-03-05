5日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比735ポイント高の3万3545ポイントで取引を終えた。出来高は6078枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3525.85ポイントに対しては19.15ポイント高。 株探ニュース