5日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比35ポイント高の741ポイントで取引を終えた。出来高は8880枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値749.61ポイントに対しては8.61ポイント安。 株探ニュース