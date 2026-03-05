5日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比28ポイント高の1987ポイントで取引を終えた。出来高は144枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1981.2ポイントに対しては5.80ポイント高。 株探ニュース