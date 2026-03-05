北海道上富良野町の上富良野岳で３月５日午前、なだれが発生し、外国人とみられる４０代の男性が巻き込まれました。男性は救助されましたが、意識がはっきりしない状態だということです。「上富良野岳」の標高１３００メートル付近で午前１０時半すぎ、「なだれに巻き込まれた人がいる」と同行者から警察に通報がありました。 警察と消防によりますと、なだれにあったのは台湾から来た人を含む１５人のパーティ&#12