阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会は5日、今シーズンから新たに登場するヒッティングマーチを公開した。3月8日の巨人とのオープン戦でお披露目される。昨年2冠王に輝いた佐藤輝明内野手のヒッティングマーチは新たに歌詞を加えたファンファーレ付きにバージョンアップ。佐藤輝の打席がファンファーレで盛り上がる形になった。「佐藤輝ヒッティングマーチ（ファンファーレ付）」栄えある猛虎の歴史に刻め新た