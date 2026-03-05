盗撮に使われたハンガーフック型小型カメラ＝5日午後、福岡・早良署福岡県警早良署は5日、経営していたプライベートサウナ店内に小型カメラを設置し、客の裸を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで福岡市、会社経営上谷和彦容疑者（55）を逮捕した。カメラは壁付けのハンガーフックに内蔵されていた。「設置したのは間違いないが、防犯目的だった」と一部否認している。逮捕容疑は昨年9月26日午後7時15分〜