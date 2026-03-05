木下晴香主演の音楽劇「コーカサスの白墨の輪」が１２日、東京で開幕する。１９４０年代、ドイツの劇作家ブレヒトが遠い昔の出来事として書いた原作を、演出の瀬戸山美咲が未来の戦争後の物語として構成した。アップデートされた名作に挑む気分は？（編集委員祐成秀樹）木下が演じるのは、料理女グルーシェ。政変後の混乱で置き去りにされた太守の子供を引き取り、困難に負けずに守り通す。だが、戦乱が収まると、生みの親ナ