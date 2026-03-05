Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。お気に入りのコーヒーと快適にお出かけできるタンブラー、いかが？筆者はオーストラリア発のタンブラー「STTOKE（ストーク）」を日本上陸時から4年以上愛用中。各サイズ買い揃えてきた一方で、使い勝手の良いSサイズ（8オンス）だけがまだ“漏れない止水蓋”に対応していなかったのが残念なポイン